Na noite deste sábado (18), um homem foi morto no bairro da Marambaia. De acordo com as informações da polícia, a morte aconteceu por disparos de arma de fogo. Segundo o Centro Integrado de Operações (Ciop), equipes da polícia e da perícia criminal se dirigiram ao local para apurar mais informações sobre o ocorrido.

