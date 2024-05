Três suspeitos morrem após troca de tiros com a polícia em Ulianópolis

Dois suspeitos, não identificados, e um terceiro, apontado apenas como “Loirinho”, morreram após confronto com a polícia no município de Ulianópolis, no sudeste paraense, entre a última quinta (23) e sexta-feira (24). As mortes ocorreram durante uma operação da Polícia Militar do Pará deflagrada na região para combater o crime organizado. Segundo as informações iniciais, os três homens estavam extorquindo empresários e comerciantes locais.

Na manhã de quinta-feira (23), dois suspeitos incendiaram um carro de uma empresa de internet no bairro Bela Vista, no município. As guarnições iniciaram rondas pelos bairro e avistaram um grupo portando arma de fogo na estrada do Cauaxi. Ao tentar abordar os suspeitos, os agentes foram recebidos a tiros, resultando no confronto policial.

Durante a operação, dois homens foram atingidos e, em seguida, socorridos, mas não resistiram aos ferimentos e vieram a óbito. Os itens encontrados com os suspeitos, como drogas e armas, foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Ulianópolis para os procedimentos legais. Os outros suspeitos conseguiram fugir do local.

No dia seguinte, as operações continuaram em busca dos fugitivos. Durante a tarde da sexta-feira (24), um homem, identificado apenas como “Loirinho” morreu em confronto com a polícia. Ele foi avistado em um beco na Rua São Francisco, e, ao ser abordado pelos agendes, outro indivíduo armado, carregando uma sacola, tentou fugir.

Os policiais cercaram a casa onde o suspeito se tentava se esconder. Ao tentar adentrarem o local, foram recebidos com disparos e revidaram, atingindo Loirinho. Ele chegou a ser socorrido, levado ao hospital, mas não resistiu e morreu.

'Loirinho' estava armado com um revólver calibre 38 e carregava um celular, uma balança de precisão, cerca de 55 embrulhos de machoca, seis petecas de crack e dois fragmentos de pedra de crack (Divulgação/ PC)

Segundo os agentes, o suspeito estava armado com um revólver calibre 38 e carregava um celular, uma balança de precisão, cerca de 55 embrulhos de machoca, seis petecas de crack e dois fragmentos de pedra de crack. Os materiais foram apreendidos e encaminhamos à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

Em nota, a Polícia Cívil disse que até o momento não há identificação das vítimas e que houve apreensão de armas de fogo e entorpecentes.

Confira a nota na íntegra:

"A Polícia Civil informa que três suspeitos morreram após troca de tiros com a Polícia Militar no último dia 24. Até o momento, não há identificação das vítimas. Foram apreendidos armas de fogo, armas de fabricação caseira, munições, celulares, balança de precisão, substância semelhante à maconha e crack. O caso está sendo investigado pela delegacia de Ulianópolis."