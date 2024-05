PF apreende meia tonelada de cocaína em Santo Antônio do Tauá

539 quilos de cocaína foram apreendidos pela Polícia Federal na madrugada deste sábado, 25 de maio, no município de Santo Antônio do Tauá, no nordeste paraense. O material foi encontrado no interior de uma lancha, próximo à área de fundeio do distrito de Mosqueiro.

De acordo com a investigação, a cocaína estava enterrada em um sítio de Santo Antônio do Tauá. O destino do material apreendido seria um navio que seguia rumo ao exterior do país.

Segundo a Polícia Federal, a ação aconteceu por volta da 1h30 da madrugada e foi realizada de maneira simultânea; parte da equipe no sítio, outra parte na lancha. Ao notarem a presença dos agentes, os três tripulantes da embarcação com a droga dirigiram para um barranco, abandonaram a embarcação e fugiram em seguida.

No sítio, foram encontrados munição e equipamentos de embalagens de droga. Até o momento ninguém foi preso.

A ação foi realizada pela Polícia Federal, por meio da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) em conjunto com o Grupo Especial de Polícia Marítima (Gepom). As investigações permanecem, com o intuito de localizar os tripulantes que fugiram, além de outros possíveis participantes do esquema de tráfico de drogas.