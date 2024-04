O que se sabe até agora sobre os corpos encontrados em embarcação no Pará

Na manhã de sábado (13), pescadores encontraram um barco com vários corpos em decomposição, no Pará. À deriva, a embarcação foi localizada na região do Tamatateua, no município de Bragança, no litoral paraense, distante 215 km de Belém. O barco, de 15 metros de comprimento por 2 metros de largura, foi achado na Baía do Maraú. As primeiras informações indicavam que seriam 20 corpos, mas essa suspeita ainda não foi confirmada oficialmente.

A indícios de que as vítimas sejam cidadãos estrangeiros, provavelmente do Haiti, em uma tentativa de imigração pelo mar. O tempo chuvoso e as marés dificultaram o resgate, que durou o dia todo e ocorreu no domingo (14). Assim que a informação chegou ao conhecimento das autoridades, na manhã de sábado (13), começou a mobilização das autoridades.

Por causa da maré, o trabalho de resgate da embarcação durou aproximadamente 16h30. Conforme informações repassadas pela Polícia Federal, que está à frente das investigações, a busca e o reboque do barco com as vítimas teve início às 7 horas da manhã de domingo (14) e terminou às 23h30, horário em que a equipe chegou ao porto de Vila do Castelo.

Durante o resgate do barco com os corpos encontrados no Pará, o que ocorreu neste domingo (14), um outro corpo foi encontrado nas águas. A informação inicial é que esse corpo foi encontrado na área da ilha do "Canela", no trajeto para Bragança.

Esse corpo estaria preso no manguezal, em meio às raízes, e sem um dos olhos. O corpo já foi recolhido pela e encaminhado ao Instituto Médico Legal. A perícia vai indicar se o corpo é um dos tripulantes da embarcação que foi resgatada.

A suspeita inicial da Polícia é que as vítimas sejam refugiados do Haiti. O país é caribenho e palco de diversos conflitos. A região em que o barco com as vítimas foi localizado, no Pará, tem saída para o Oceano Atlântico, fato que pode corroborar para as investigações policiais.

A embarcação estava à deriva em uma praia conhecida como “lombriga”, ou Maiaú. Quem primeiro confirmou oficialmente a descoberta da embarcação com corpos foi o delegado Alexandre Calvinho, da Delegacia de Bragança, em entrevista à Redação Integrada de O Liberal.

PF está à frente das investigações sobre o barco

Ainda no sábado, a PF do Pará se manifestou sobre o assunto. E disse ter sido informada sobre um barco à deriva contendo cadáveres, na região do Salgado, nordeste paraense. Imediatamente, foram iniciadas as apurações do caso, em conjunto com diversos órgãos de segurança pública. Equipes da Polícia Federal no Pará foram para a região. Peritos e papiloscopistas da sede da PF em Brasília também se deslocaram para aquela região.

Um dos principais objetivos é descobrir quem eram as pessoas no barco, usando protocolos de Identificação de Vítimas de Desastres (DVI). O inquérito é de responsabilidade da PF no Pará. Ainda não se sabe a quantidade, nacionalidade e causa da morte das vítimas.

Também no sábado, o Ministério Público Federal (MPF) informou que abrirá duas investigações para apurar o caso de embarcação encontrada, no litoral do Pará, com corpos em estado de decomposição. A decisão foi anunciada no início da tarde deste sábado (13), logo após a divulgação do ocorrido pela imprensa do estado.

O procurador-chefe do MPF no Pará, Felipe de Moura Palha, determinou a abertura de investigação na área criminal e de investigação na área cível, que será realizada pela Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão, órgão do MPF para a defesa de direitos humanos.

Uma investigação criminal foca em eventuais crimes cometidos e na responsabilização penal de autores. A investigação cível concentra-se em questões de interesse público e na proteção de direitos que não necessariamente envolvem crimes.

E, nesta segunda-feira (15), a PF detalhou que os corpos encontrados em um barco à deriva na manhã do último sábado (13) ainda não foram identificados. “Até o momento, não é possível precisar o número de corpos na embarcação, nem fornecer indicativos da nacionalidade do barco e das pessoas a bordo”, informou.

A embarcação foi levada para a terra firme, no município de Bragança, no domingo (14). Os trabalhos de busca e resgate da embarcação com as vítimas seguiram das 7h às 23h30, horário em que a equipe chegou ao porto de Vila do Castelo.

Participaram das ações uma embarcação da Marinha e um bote dos Bombeiros Militares de Bragança, e agentes da Guarda Municipal, Defesa Civil municipal, Polícia Científica do Pará, além de equipes do Departamento Municipal de Mobilidade Urbana e Trânsito de Bragança. Os corpos serão levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Bragança para início dos trabalhos de identificação. Também será feita perícia na embarcação.

“Após a remoção do barco, serão realizados os exames médico-legais e outros, visando à identificação de todas as vítimas, seguindo o protocolo internacional de Identificação de Vítimas de Desastres da Interpol (DVI)”, acrescentou a PF.

O protocolo permite a identificação das vítimas mesmo em estado de decomposição avançado, por meio da utilização de amostras de DNA, impressões digitais, características físicas, registros odontológicos e reconhecimento de objetos pessoais.

Os peritos criminais federais da PF no Pará trabalharão em conjunto com a equipe precursora de DVI da PF, composta por peritos criminais federais e papiloscopistas policiais federais do Instituto Nacional de Criminalística (INC) e do Instituto Nacional de Identificação (INI), em Brasília. Em um vídeo divulgado por habitantes da região, filmado no momento em que a embarcação foi encontrada, fala-se que havia cerca de 20 corpos no barco, e que eles estariam já em estado avançado de decomposição.

O que falta saber:

O número exato de vítimas e sua nacionalidade

A causa da morte dessas pessoas

Qual a rota percorrida até chegar no Pará

Em que dia essas pessoas morreram