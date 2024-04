Resgate de barco com corpos encontrados no Pará durou mais de 16 horas

O trabalho de resgate da embarcação encontrada com corpos em decomposição na região do Tamatateua, no município de Bragança, no Pará, durou aproximadamente 16h30. Conforme informações repassadas pela Polícia Federal, a busca e o reboque do barco com as vítimas teve início às 7h da manhã de domingo (14) e terminou às 23h30, horário em que a equipe chegou ao porto de Vila do Castelo.

