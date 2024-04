Outro corpo é encontrado durante resgate de embarcação no Pará

Durante o resgate do barco com os corpos encontrados no Pará, o que ocorreu neste domingo (14), um outro corpo foi encontrado nas águas. A informação inicial é que esse corpo foi encontrado na área da ilha do "Canela", no trajeto para Bragança.

Esse corpo estaria preso no manguezal, em meio às raízes, e sem um dos olhos. O corpo já foi recolhido pela e encaminhado ao Instituto Médico Legal. A perícia vai indicar se o corpo é um dos tripulantes da embarcação que foi resgatada.

O barco com corpos encontrados, no litoral do Pará, chegou no porto da comunidade do Castelo, localizado na região bragantina, nordeste do estado do Pará, por volta de 23h30 de domingo (14). A perícia nos corpos será feita nesta segunda-feira. (Com informações de Erlan Gatinho, direto de Bragança/ Especial para O Liberal).

