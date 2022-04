Noite de bebedeira termina em tentativa de homicídio por esfaqueamento, em Itaituba

Uma noite de bebedeira terminou em violência no município de Itaituba, sudoeste do Pará. Dois amigos que consumiam bebida alcoólica tiveram um desentendimento no início da manhã da última sexta-feira (01), e um deles, identificado como Paulo Colares Pedroso, de 41 anos, teria esfaqueado o outro homem, e depois tomou rumo desconhecido. Ele foi localizado pouco tempo depois pela Polícia Militar, e foi preso por tentativa de homicídio. A vítima está internada no Hospital Regional do Tapajós (HRT).

De acordo com informações do portal Plantão 24 Horas News, a PM informou que o suspeito passou a noite de quinta-feira (31) bebendo com o amigo na oitava rua do bairro Liberdade. Já no início da manhã, eles teriam se desentendido. Paulo, então, teria puxado uma faca e golpeado o outro rapaz. Depois disso ele saiu do local, e as testemunhas acharam que ele havia ido embora.

No entanto, ele tinha ido buscar uma faca maior e, ao retornar, acabou acertando outro golpe na cabeça do homem que já estava ferido. As testemunhas relataram que ainda tentaram impedir que ele ferisse a vítima, mas não conseguiram. Durante a briga, a vítima teria tentado enforcar o suspeito, que reagiu esfaqueando-o.

A Polícia Militar foi acionada e conseguiu localizar o autor das facadas e deu voz de prisão a ele. Paulo foi encaminhado à 19ª seccional de Polícia Civil, onde aguarda a decisão da justiça, junto com ele foram apresentadas duas facas que teriam sido utilizada no crime. Já a vítima foi socorrida e segue internada no HRT, em observação.