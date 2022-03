Jovem é esfaqueado e morto após se envolver em discussão, em Medicilândia

O jovem Wanderson da Conceição Duarte, mais conhecido como "Ubirajara", foi morto a facadas na madrugada deste sábado (26), no município de Medicilândia, sudoeste do Pará. Segundo informações da Polícia Civil, ele teria se envolvido em uma discussão com um homem identificado por testemunhas apenas pelo prenome Pablo. O suspeito fugiu do crime e ainda não foi localizado.

De acordo com apuração do portal Confirma Notícia, o crime aconteceu na avenida Presidente Médici, no centro, em frente a uma casa noturna. O suspeito teria usado uma faca para matar Wanderson e, em seguida, tomou rumo desconhecido na garupa de uma motocicleta, cujo condutor ainda não foi identificado pela polícia.

A vítima foi morta com um único golpe na região do peito. O jovem não resistiu ao ferimento e morreu no local. A PC informou que Wanderson era casado com Vanessa Rodrigues Azevedo, vulgo "Morena", que está presa por tráfico de drogas. A motivação do homicídio seria uma rixa entre facções criminosas.

O corpo da vítima foi removido por peritos da Polícia Científica do Pará (PCP) para o Instituto Médico Legal (IML). Os dois suspeitos ainda não foram identificados. Qualquer informação pode ser repassada às autoridades via Disque-Denúncia (181) ou Centro Integrado de Operações (Ciop) - 190. O sigilo é garantido.