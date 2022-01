Jovem é esfaqueado e morto durante festa de fim de ano, em boate de Tailândia

Logo após a virada de ano, uma briga em uma boate de Tailândia deixou uma pessoa morta. A vítima é o jovem Yude Gabriel Pantoja, de 23 anos. Ele foi assassinado a facadas na avenida Aeroporto, na manhã de sábado (1º), após se envolver em uma discussão com outro homem. O principal suspeito de cometer o crime é Jeová Barbosa, que foi preso pela Polícia Militar momentos depois da morte da vítima.

De acordo com informações do Portal Tailândia, o crime aconteceu por volta das 5h30. Yude havia comparecido em uma festa de ano novo em uma boate localizada na avenida Aeroporto, mas segundo testemunhas, no momento do crime a festa já havia sido encerrada.

Depois de se envolver em uma discussão, Yude foi atingido por um único golpe de faca, na região do tórax. O jovem ainda chegou a ser socorrido e e encaminhado para o Hospital Geral de Tailândia (HGT), mas não resistiu ao ferimento.

Logo depois do crime, a Polícia Militar prendeu Jeová, suspeito de golpear Yude, Antes de ser levado para a delegacia, ele ainda teria tentado se passar pelo irmão, mas foi descoberto. A polícia informou que Jeová já havia sido preso em 2020 por outro assassinato. Ele foi apresentado na delegacia de Tailândia para os procedimentos legais.