No Pará, mulher ateia fogo no carro do ex-companheiro após briga

Uma mulher ateou fogo no carro do ex-companheiro após uma discussão entre os dois, na noite de terça-feira (5/8), na rua Café Filho, no bairro Altamira, em Parauapebas, no sudeste do Pará. Até o momento, o motivo da confusão não foi esclarecido.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) foi acionado para atender à ocorrência. Segundo informou o sargento Rogério ao portal Correio de Carajás, o proprietário do carro conseguiu controlar as chamas com um extintor, evitando que o veículo fosse destruído.

Vizinhos registraram o incêndio

A situação chamou a atenção de moradores da vizinhança, que registraram o ocorrido em vídeos e os compartilharam nas redes sociais.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso. Em nota, a instituição comunicou que, até o momento, o caso não foi registrado na delegacia que atende o município.