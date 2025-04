Vídeo mostra suspeitos ateando fogo em ônibus em Ananindeua

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que os suspeitos de atearem fogo em ônibus no bairro de Águas Lindas, em Ananindeua, realizaram a ação. O crime aconteceu na noite da última terça-feira (22). A Redação Integrada de O Liberal apura se as imagens já fazem parte das investigações, realizadas pela Polícia Civil do Pará (PCPA). Nesta quarta-feira (23), as forças de segurança do Estado intensificaram a procura pelos suspeitos em operação coordenada pela Polícia Militar do Pará (PMPA).

VEJA MAIS

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.