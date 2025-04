Dois ônibus são incendiados em Ananindeua

Pelo menos dois ônibus foram incendiados na noite desta terça-feira (22), no final da linha do conjunto Águas Lindas, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. Apesar do susto e da gravidade da ocorrência, não há registro de feridos. As causas do incêndio ainda não foram oficialmente esclarecidas.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram os veículos completamente em chamas e a movimentação de funcionários da empresa responsável pelos ônibus, além de moradores assustados com a situação.

Informações que também circulam pelas redes apontam que mais de dez homens fortemente armados invadiram a empresa, roubaram celulares e outros pertences de motoristas, cobradores e demais funcionários. Há ainda relatos de que algumas dessas pessoas teriam sido feitas reféns durante a ação criminosa. Na fuga, os suspeitos teriam incendiado os ônibus.

Ainda segundo relatos publicados por moradores nas redes sociais, o ataque teria sido ordenado por uma facção criminosa que atua na região. A motivação estaria ligada à recusa da empresa em pagar a chamada “taxa do crime”.

Procurada pela reportagem, a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Pará (Segup) informou que "as forças integradas de segurança já atuam no caso com a Rotam, o Bope e a Delegacia de Repressão a Facções Criminosas".