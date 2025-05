'Nem', suspeito de participar de roubos, é preso pela Polícia Civil em Igarapé-Açu

Denilson Aguiar da Costa, de 27 anos, conhecido pelo apelido de “Nem", foi preso pela Polícia Civil nesta segunda-feira (26/5), em Igarapé-Açu, no nordeste do Pará. De acordo com a PC, ele era suspeito de envolvimento em quatro roubos que ocorreram entre 25 de fevereiro e 4 de março deste ano, todos com o emprego de arma de fogo.

A Polícia Civil apurou os delitos e reuniu provas sobre a participação de “Nem” nos assaltos. A partir desses elementos, foi feita a representação pela prisão preventiva do suspeito. A ordem de captura foi decretada pelo juiz Cristiano Magalhães Gomes, titular da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu, após parecer favorável do Ministério Público Estadual.

Nesta segunda (26/5), os agentes da Delegacia de Igarapé-Açu prenderam Denilson no bairro do Morro. Depois o suspeito foi conduzido até a unidade policial, onde foi colocado à disposição do Poder Judiciário.

O delegado Felipe Silva destacou o trabalho da PC. “Mais um indivíduo que é identificado pela Polícia Civil cometendo delitos e, para garantir a ordem pública, evitar essa reiteração delitiva e poupar novas vítimas, ele foi capturado e está à disposição da Justiça", ressaltou.