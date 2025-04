Com passagem por homicídio, homem é preso após ameaçar incendiar a casa da ex no Pará

A Polícia Civil prendeu em flagrante, na tarde desta quinta-feira (24/4), um homem identificado como Elton da R. C., conhecido pelo apelido de “Ducha”, de 40 anos, acusado de ameaçar de morte a ex-companheira e invadir a residência dela no município de Igarapé-Açu, no nordeste paraense.

De acordo com informações da polícia, Elton foi detido por volta das 14h30, no bairro Portelinha, durante ação de policiais civis da Delegacia de Igarapé-Açu. Segundo a polícia, o suspeito teria ameaçado incendiar a casa da vítima logo após receber uma intimação policial, usando as ameaças como forma de coação.

O caso foi registrado, por meio de um Boletim de Ocorrência, e o inquérito foi instaurado. A polícia identificou que Elton já possui antecedentes criminais por homicídio.

A prisão foi realizada com base nos crimes de ameaça e violação de domicílio, previstos nos artigos 147, §1º, e 150 do Código Penal, combinados com o artigo 5º, inciso III, da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06), que trata da violência doméstica e familiar contra a mulher.