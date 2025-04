Mulher sofre tentativa de homicídio após ter quarto invadido enquanto dormia em Itaituba

Uma jovem, identificada apenas como Jade, foi alvo de uma tentativa de homicídio na tarde de segunda-feira (31/3), no garimpo Cuiú, em Itaituba, no sudoeste do Pará. Ao que tudo indica, a suspeita, chamada de Rute, invadiu o quarto onde a vítima dormia e a atacou com golpes de arma branca.

De acordo com o Giro Portal, Jade foi levada para receber atendimento médico, enquanto Rute fugiu do local. Até agora, o estado de saúde da vítima é desconhecido e a suspeita continua foragida. As forças de segurança seguem atrás de Rute.

Ainda conforme o Giro, o crime teria sido motivado por ciúmes. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso. Em nota, a PC informou que "a tentativa de homicídio é investigada pela delegacia do Distrito de Moraes de Almeida, que solicitou perícias". A vítima já foi ouvida e buscas são feitas para localizar a suspeita do crime, ainda conforme o comunicado da instituição.