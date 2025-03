Filho do vice-prefeito de Moju é sequestrado em Belém

Felipe Malcher, filho de Raimundo Edson Duarte Malcher (MDB), vice-prefeito de Moju, nordeste do Pará, foi sequestrado na noite de sábado (29/3), em Belém. Ao que tudo indica, o crime ocorreu quando o jovem se preparava para seguir ao aeroporto e foi surpreendido por criminosos armados. Ele foi obrigado a transferir a quantia de R$ 4.740,00.

Os sequestradores obrigaram Felipe a realizar transferências bancárias via Pix e a entrar em contato com familiares para garantir o resgate. Após a ação, ele foi liberado em uma área próxima ao distrito de Icoaraci, distrito da capital paraense.

O vice-prefeito publicou um vídeo no perfil dele no Instagram agradecendo os seguidores pelas mensagens de apoio, conforto e orações. “Nossa família passou por um momento difícil. Às vezes a gente vê na televisão e nas redes sociais a história do sequestro relâmpago. A gente pensa que nunca vai acontecer conosco, mas aconteceu com a nossa família”, diz ele.

O vice-prefeito de Moju também parabenizou as polícias Civil e Militar do Pará, que agiram “rapidamente e com muita segurança no resgate” do filho mais velho. Malcher também revelou no post que Felipe está bem e seguro, ao lado da família. “As medidas cabíveis estão sendo tomadas pelas autoridades competentes”, contou.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou em nota que equipes da Seccional de São Brás trabalham para identificar e localizar os suspeitos envolvidos no crime. A vítima, que foi deixada no bairro do Icuí, transferiu uma quantia de R$ 4.740,00 para os criminosos. Informações que auxiliem na apuração do caso podem ser repassadas ao Disque-Denúncia, 181.