Homem morre baleado durante confusão em Abaetetuba; suspeito está foragido

Um homem identificado como Lucivaldo Rodrigues Dias Júnior foi morto a tiros durante uma confusão registrada no último domingo (30), na região das ilhas de Abaetetuba, no nordeste do Pará. O caso aconteceu no rio Quianduba e está sendo investigado pela Polícia Civil.

Segundo relatos de testemunhas, uma briga estava ocorrendo nas proximidades da casa da namorada de Júnior, quando algumas pessoas foram chamadas para tentar separar a confusão. Júnior acompanhou o grupo c​om o intuito de apaziguar os ânimos, mas acabou sendo atingido por disparos.

Ainda de acordo com as testemunhas, um homem teria sacado uma arma e começado a atirar aleatoriamente em meio à confusão. Um dos tiros atingiu Júnior, que, segundo os relatos, não tinha qualquer envolvimento com a briga.

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que a vítima foi identificada como Lucivaldo Rodrigues Dias Júnior. “Equipes da delegacia de Abaetetuba trabalham para localizar o suspeito do crime”, informou a corporação. Não foram divulgados detalhes sobre a identidade do autor dos disparos, nem sobre a dinâmica da fuga.