Mulher morre no hospital após ser baleada por dupla em moto em Rio Maria

Regiane Fernandes Alexandre, de 21 anos, foi morta com quatro tiros na noite de segunda-feira (21/10) em Rio Maria, no sul do Pará. De acordo com a polícia, ela estava na porta da casa da vizinha quando dois homens em motocicleta Honda Titan preta e atiraram contra a vítima.

Por volta das 20h30, uma guarnição da Polícia Militar foi informada sobre tiros efetuados no final da Rua 07, setor Beira Rio. Assim que a PM chegou ao local, soube que Regiane tinha sido baleada e socorrida ao hospital municipal. No entanto, ela não resistiu aos ferimentos e morreu.

Moradores relataram à polícia que os criminosos eram magros e pardos. Os dois fugiram antes da chegada da PM na cena do crime. Até o momento, nenhuma pessoa foi presa por suspeita de envolvimento no caso.

Segundo a Polícia Militar, Regiane, supostamente, era integrante da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) e atuava no tráfico de entorpecentes. A Polícia Civil, que investiga o caso, apura a suposta ligação da mulher com o PCC, além de todas as circunstâncias do crime. A PM e a PC seguem atrás dos criminosos que participaram do homicídio.