Homem é perseguido e morto a tiros por motociclista em Capanema

Paulo dos Santos Cunha foi morto a tiros na madrugada de domingo (20/10), no bairro Almir Gabriel, em Capanema, no nordeste do Pará. Moradores relataram à Polícia Militar que um homem em uma motocicleta perseguiu a vítima e a alvejou pelas costas. Até o momento, a motivação do crime é desconhecida.

Uma guarnição do 11º Batalhão de Polícia Militar (11º BPM) foi acionada ao caso pelo Núcleo Integrado de Operação (Niop). Assim que a PM chegou na rua Doutor Jorge Neto da Costa, onde o crime aconteceu, encontrou Paulo morto.

VEJA MAIS

Segundo as autoridades, na cena do crime foram visualizados cinco disparos na vítima. Nas redes sociais, uma imagem foi compartilhada e mostra Paulo de bruços, sem camisa, apenas de calça e com um boné próximo a cabeça dele. Pelas imagens é possível contabilizar cinco perfurações de arma de fogo nas costas da vítima.

Ainda de acordo com a polícia, Paulo era usuário de drogas e tinha antecedentes criminais. Porém, as autoridades ainda investigam se a vida pregressa dele ou o tráfico de drogas em relação com o homicídio.

Até agora, o motociclista que matou Cunha não foi encontrado. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.