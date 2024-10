Homem é morto com pelo menos 16 tiros em Xinguara, no sul do Pará

Um homem foi morto com pelo menos 16 tiros no município de Xinguara, no sul do Pará. Ainda sem identificação, a vítima foi encontrada, na manhã de sexta-feira (18), em uma área deserta do setor Universitário. Na cena do crime, havia 16 cápsulas de munição calibre 380 (pistola). Os disparos foram ouvidos por volta de 7 horas.

Ainda segundo o portal Fato Regional, moradores encontraram o corpo por volta das 7h30. Policiais civis e militares estiveram no local do homicídio, cuja motivação é desconhecida. “Ele supostamente seria usuário de drogas, sem envolvimento direto com o tráfico. Tem várias tatuagens e a identificação dele deve ser concluída com as investigações da Polícia Civil, já que não encontramos nenhum conhecido ou familiar e nada nas redes sociais. Seguimos em diligências”, disse, àquele portal, o tenente-coronel Leomar Aviz, comandante do 17º Batalhão de Polícia Militar (BPM).

Até o momento, também não há informações sobre a autoria do assassinato. A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda retorno.