‘Pé na Cova’ é morto em briga durante jogo de baralho, em Xinguara

Um homem identificado como Adriano da Silva Andrade, de 34 anos, mais conhecido como “Pé na Cova”, foi morto com uma facada após uma discussão em uma partida de baralho, no município de Xinguara, sul do Pará. O crime ocorreu na madrugada de sábado (10), no bairro Marajoara, quando a vítima foi golpeada na área do pescoço.

VEJA MAIS

Segundo o que foi repassado por populares para a PM, a vítima jogava baralho e consumia bebidas alcoólicas quando se desentendeu durante o jogo e teve início uma discussão mais acalorada com o suposto autor do crime. Após ser esfaqueado, testemunhas ainda acionaram uma ambulância que fez o encaminhamento da vítima em estado grave para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Apesar de ter sido socorrido, Adriano não resistiu e morreu no hospital.

Não há informações concretas sobre a identidade do autor do crime. Além disso, as autoridades policiais realizam buscas na área onde o crime ocorreu para tentar localizar o autor do homicídio.