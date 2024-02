Homem é encontrado morto com rosto desfigurado, em Itupiranga

Um homem foi encontrado morto e com o rosto desfigurado em uma construção abandonada, na noite de quinta-feira (8), no município de Itupiranga, Sudeste do Pará. Até o momento a vítima não foi reconhecida e pessoas que estiveram na cena do crime não conseguiram identificar quem ele é devido a condição em que a face do homem estava.

Segundo o que foi apurado no local, não foi possível identificar se o homem foi morto ali ou desovado na construção. A Polícia Militar esteve no local e fez o isolamento da área. Logo depois fez o acionamento da Polícia Civil e Científica, para a realização da perícia, remoção e necropsia do corpo do homem. Somente após a análise será possível expedir o laudo informando o que causou a morte.

Algumas pessoas estiveram no local e informaram as autoridades policiais que desconfiavam se tratar de um familiar, pois a roupa que a vítima usava era semelhante. No entanto, não foi possível confirmar as suspeitas pois o rosto do homem estava irreconhecível para uma identificação visual.