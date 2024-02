Briga entre dois homens termina com um morto, em Parauapebas

João Batista Silva Ferreira foi preso na quarta-feira (7) suspeito de atirar e matar um homem identificado como Maranhão, em Parauapebas, sudeste paraense. O crime ocorreu nas proximidades da Vila Albani, zona rural do município. João foi autuado pelas autoridades após denúncias informando a localização dele.

O suspeito teria fugido da comunidade logo após o crime. Populares informaram para a polícia que João teria saído em um caminhão que seguia para o centro de Parauapebas. Com as informações detalhadas sobre as características físicas do homem e do veículo de grande porte, os agentes abordaram o caminhão entre as vilas Valentim Serra e Carimã. João, inclusive, ainda estava com uma mancha de sangue na roupa.

Ao ser questionado sobre o crime, João alegou que de fato teria efetuado um disparo de espingarda contra “Maranhão” e que a arma usada no caso foi jogada no rio. O suspeito disse que a vítima estava tentando lhe golpear com uma arma branca, uma faca, então fez o disparo. Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido e apresentado na unidade policial. O corpo de “Maranhão” foi removido para os procedimentos cabíveis.