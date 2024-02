Jovem morre no banheiro de residência após ser baleado por motociclista, em Parauapebas

Um jovem identificado como Kelvin Vitor Siqueira de Oliveira, de 26 anos, foi morto a tiros na noite da última quarta-feira (7), no bairro Cidade Jardim, em Parauapebas, município do sudeste do Pará. Conforme as informações iniciais, a vítima estava na frente da casa onde morava quando um motociclista teria passado e efetuado vários disparos em direção ao jovem. Kelvin correu para dentro da residência, mas não resistiu aos ferimentos.

O crime ocorreu na Avenida D, por volta de 21h, quando Kelvin estava distraído e não estranhou a aproximação do motociclista. No momento do desespero, mesmo alvejado, o jovem foi em direção ao banheiro da casa, mas foi seguido pelo assassino, que fez outros disparos depois de alcançá-lo.

A esposa de Kelvin relatou que estava no quarto e ouviu os disparos. Momentos depois ela viu a movimentação do suspeito correndo pela casa e indo novamente em direção a motocicleta. No entanto, não teve como reconhecer o homem, pois ele usava o capacete que dificultava a identificação.

Populares realizaram o acionamento da Polícia Militar, que esteve no local realizando o isolamento da cena do crime. Os agentes acionaram a Polícia Civil e o Instituto Médico Legal (IML), que realizou a remoção do corpo. Na cena do crime foram feitas perícias e o levantamento de informações para entender as circunstâncias do homicídio e elucidar o caso.