Homem é morto a marteladas, em Belém; companheira é principal suspeita do crime

Um homem identificado como Jailson Barbosa Mesquita, de 40 anos, foi morto a marteladas na manhã deste domingo (11), na passagem União, no bairro do Barreiro, em Belém. Conforme as informações iniciais repassadas aos policiais militares do 1º BPM, a companheira de Jailson teria cometido o crime após uma discussão entre o casal.

VEJA MAIS

O Centro Integrado de Operações (CIOp) informou que o acionamento sobre o assassinato ocorreu por volta de 11h30 da manhã. De acordo com a PM, os vizinhos informaram aos agentes que o casal havia chegado de uma festa e iniciaram uma discussão. Na ocasião, a mulher pegou o martelo e desferiu vários golpes na região da cabeça da vítima, que morreu na hora. Ainda segundo os populares, o casal era dependente químico e tinha um longo histórico de brigas e agressões.

Quando a PM chegou a cena do crime, o martelo usado como arma no assassinato ainda estava jogado ao lado do corpo de Jailson. O local foi isolado para evitar a entrada de populares e a Polícia Civil e Científica foram acionadas para realizar a perícia e apurações iniciais da investigação.