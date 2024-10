Homem é morto e irmão ferido durante ataque a faca em Castanhal; PM prende suspeito

Antônio Osmar Araújo Santa Rosa foi morto a facadas na madrugada deste sábado (19/10) na avenida Barão do Rio Branco, na Vila do Apeú, em Castanhal, nordeste do Pará. De acordo com a Polícia Militar, Glayffson Felipe da Costa Silva foi preso pelo crime e ainda esfaqueou Leonardo Araújo Santa Rosa, irmão de Antônio e que sobreviveu ao ataque.

Segundo o perfil Correio do Norte, Antônio e Leonardo estavam bebendo com o suspeito, o qual teria ido até a casa dele por volta das 3h, colocado roupas em uma mochila e se armado com uma faca. Até o momento, a motivação do homicídio é desconhecida.

A PM tomou conhecimento do caso, foi até o local e isolou a cena do crime. Logo depois, os policiais conseguiram localizar o suspeito no bairro Betânia, enquanto tentava fugir. Glayffson foi preso pelo 5º BPM e encaminhado à Polícia Civil. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.