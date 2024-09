Polícia investiga homicídio de mulher a tiros em Paragominas

Ana Célia Rodrigues dos Santos, de 38 anos, foi assassinada na noite do último domingo (22/09) no município de Paragominas. O homicídio ocorreu com uma arma de fogo na rua Araguaia, no bairro Vila Rica, por volta das 21h.

“Recebemos essa informação a partir do Corpo de Bombeiros que veio atuar que uma pessoa precisava de socorro médico. Eles informaram que já havia uma pessoa em óbito", detalhou o tenente Carrera da Polícia Militar (PM) informou à imprensa. Ele pediu que qualquer informação que ajude a elucidação do crime as pessoas podem colaborar com a Polícia Civil.

O perito criminal Fernando Dias, que esteve no local do crime, explicou que foi encontrado apenas um orifício do lado esquerdo do queixo da vítima, por onde entrou o tiro. Outras evidências serão analisadas em detalhes pela perícia para ajudar na investigação. “A perícia fará a necropsia no corpo da vítima para verificar se mais algum tiro a atingiu. O local é escuro o que dificulta ver se há outros orifícios”, declarou para a imprensa.

A Polícia Civil informou que investiga as circunstâncias do homicídio de Ana Célia Rodrigues dos Santos por meio da Seccional de Paragominas. Equipes fazem buscas para identificar e localizar os suspeitos envolvidos no crime. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações.

Quaisquer informações que possam ajudar no trabalho da polícia devem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.