Homem é morto a facadas após desentendimento em Rio Maria

Um homem foi morto a facadas na última quarta-feira (21), no município de Rio Maria, no sul do Pará. Ele foi identificado como Antônio Nailton de Sousa Ventura, de 50 anos. Conforme informações do titular da Polícia Civil da cidade, a vítima e o suspeito estavam bebendo quando houve um desentendimento entre ambos. O principal suspeito, identificado como Valdivino da Costa Sousa, está foragido.

A polícia tomou conhecimento do caso por volta das 8h30 de quarta-feira, quando o corpo de Antônio Nailton de Sousa Ventura foi encontrado em uma residência, que fica na vila Escalada, zona rural do município. O delegado Júnior, da Delegacia de Polícia Civil de Rio Maria, confirmou que a vítima apresentava cinco golpes de faca pelo corpo. Até esta quinta-feira (22), a polícia não tem conhecimento do paradeiro de Valdivino.

A apuração das autoridades dá conta de que a vítima e o suspeito eram conhecidos e que a residência onde o crime aconteceu pertencia a Valdivino da Costa Sousa, que está sendo procurado pela polícia. O delegado Júnior afirma que as apurações apontam que Antônio e Valdivino estavam bebendo quando se desentenderam.

Em nota, a Polícia Civil informa que apura as circunstâncias do homicídio por meio da delegacia de Rio Maria, que trabalha para localizar o suspeito, que já foi identificado. "Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações".

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.