Homens armados invadem hamburgueria e assaltam proprietário e clientes em Santarém

Clientes e o proprietário de uma hamburgueria foram alvos de dois assaltantes que levaram aparelhos celulares e dinheiro do estabelecimento em Santarém, oeste do Pará. A ação criminosa ocorreu na madrugada de quarta-feira (21/08), na Avenida Fernando Guilhon, quando o local estava prestes a encerrar o atendimento. Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança.

A hamburgueria fica no bairro do Santarenzinho. Por volta de 1h30 da manhã, a dupla armada chegou ao local e rendeu os clientes que estavam do lado de fora e depois abordaram o proprietário, que estava dentro do estabelecimento. As câmeras mostram que os suspeitos chegaram de moto. O garupa desceu, abordou um cliente e depois tomou o dinheiro do proprietário. O piloto da moto pegou o aparelho celular de um homem que estava sentado próximo a rua.

Toda a ação foi rápida. Os clientes entraram na hamburgueria e foram obrigados a deitar no chão. O proprietário relatou que, além dos aparelhos celulares, a quantia de 1.500 reais foi levada. Os filhos do proprietário, que brincavam no local, presenciaram toda a situação e correram para dentro do estabelecimento ao perceberem que se tratava de um assalto.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.