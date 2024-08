Frentista impede assalto e acaba baleado em posto de combustíveis de Curralinho, no Marajó

Um frentista identificado como Izanildo Chaves foi baleado ao impedir um assalto em um posto de combustíveis no município de Curralinho, no Marajó. O caso foi registrado na madrugada desta sexta-feira (16/08), na rua Floriano Peixoto, quando os suspeitos chegaram ao local e tentaram levar o dinheiro do estabelecimento. Após ser alvejado, Izanildo foi socorrido e aguarda a transferência para o Hospital Regional em Breves, onde deverá passar por cirurgia.

Conforme as informações policiais, tudo ocorreu por volta da 1h30 da manhã. Após anunciarem o assalto, os suspeitos foram surpreendidos devido a reação do frentista que fez um disparo de arma de fogo e teria conseguido acertar um dos assaltantes. Os suspeitos revidaram e também atingiram o trabalhador com tiros. Como não conseguiram ter acesso ao local onde ficava o dinheiro do posto, os suspeitos conseguiram pegar uma lancha equipada com um motor de 90 HPs e fugiram pelo Rio Pará.

A Polícia Militar esteve no local após moradores da área informarem sobre o caso. Foram feitos os procedimentos de coleta inicial de informações antes dos agentes realizarem as buscas pelos assaltantes. Até o momento do fechamento da matéria ninguém havia sido preso e nem a lancha havia sido localizada.

O frentista baleado na situação foi encaminhado, por uma equipe médica, para o hospital em Curralinho. Ele tinha um ferimento no ombro, mas a saúde é estável. O caso foi registrado na delegacia de Polícia Civil como roubo e tentativa de latrocínio.

Em nota, a Polícia Civil informou que equipes da Delegacia de Curralinho, no Marajó, apuram as circunstâncias da tentativa de latrocínio registrado nesta sexta-feira (16). Perícias foram solicitadas e testemunhas estão sendo ouvidas para auxiliar nas investigações.