Funcionário e cliente são rendidos em assalto a loja de eletrônicos em Ananindeua

Funcionário e cliente foram rendidos durante um assalto a uma loja de celulares e outros eletrônicos na tarde deste sábado (17/08), na Cidade Nova, em Ananindeua. A ação foi registrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento e mostram três suspeitos entrando no local. Segundo a Polícia Civil, foram levados celulares, a chave do carro do proprietário do estabelecimento e vários eletrônicos que estavam nas prateleiras.

O caso ocorreu por volta de 12h. Pelas imagens de câmeras de segurança é possível ver que há um cliente no local olhando o celular e um funcionário atrás do balcão. Em certo momento, os três suspeitos entram no local e abordam as vítimas. O primeiro suspeito a entrar é um de camisa verde e calça jeans, ele ainda usa um fone na cabeça. O segundo usa camisa azul de manga longa, calça jeans, um chapéu preso e mochila. O terceiro a entrar está de bermuda, camisa preta, um boné e mochila.

Após levarem as vítimas para a parte de trás da loja, os suspeitos começam a pegar os itens de valor do local. Dois dos suspeitos usam a mochila para guardar caixas de som e aparelhos celulares que estavam na loja. Após pegarem os itens desejados, o trio foge. Ainda não há informações sobre as identidades dos suspeitos.

Em nota, a Polícia Civil informou que equipes da Seccional da Cidade Nova trabalham para identificar e localizar os suspeitos envolvidos no roubo. Foram levados um celular e a chave do carro do proprietário do estabelecimento.