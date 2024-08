Tiroteio é registrado em ação para capturar foragido do Pará no Rio de Janeiro

Um tiroteio foi registrado durante uma ação da Polícia Civil para prender um foragido do Pará que estava escondido na comunidade Ladeira dos Tabajaras, no Rio de Janeiro. Na manhã desta sexta-feira (16/08), quando os agentes chegaram ao local, os moradores filmaram o desespero de algumas pessoas que estavam nas ruas e ouviram os disparos de arma de fogo.

A comunidade fica entre Botafogo e Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Os agentes da PC do Rio de Janeiro, em apoio a PC do Pará, chegaram ao local nas primeiras horas da manhã. Os relatos policiais são de que os agentes foram recebidos a tiros. Apesar do suspeito, o suspeito, chamado Walleson Sousa da Silva, conhecido como "Tróia", foi capturado.

O cumprimento do mandado de prisão ocorreu, pois "Tróia" é suspeito de integrar uma facção criminosa e cometer extorsão a comerciantes em Ananindeua, no Pará. Conforme as informações policiais, o preso seria "conselheiro de missões" do grupo criminoso que exigia valores referentes a uma "taxa de segurança", no bairro do Maguari.

O delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Walter Resende, destaca que a união entre as forças de segurança é fundamental para o trabalho da polícia no combate a facções criminosas.

“A integração entre a Polícia Civil do Pará e do Rio de Janeiro foi essencial para o êxito do cumprimento deste mandado de prisão, unindo esforços para garantir a Justiça e a segurança pública", pontuou o delegado-geral, Walter Resende.

“Foi uma operação integrada entre as polícias civis do estado do Pará e do Rio de Janeiro a qual teve êxito em localizar e prender um dos principais responsáveis pelas extorsões e tráfico de drogas na região metropolitana do estado. Isto demonstra o empenho e esforço da polícia civil do Pará na repressão a estas modalidades criminosas”, disse o delegado da Delegacia de Repressão a Facções Criminosas (DRFC), Breno Ruffeil.