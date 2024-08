'Buda' é preso suspeito de fugir para o Marajó após homicídio no Amapá

Um homem identificado somente como "Buda" foi capturado pela Polícia Militar no município de Afuá, no Marajó, suspeito de um homicídio que teria ocorrido no estado do Amapá. A ação policial ocorreu na quinta-feira (15/08), durante rondas ostensivas na rua Theopompo Nery. Ao realizar a abordagem ao suspeito, os agentes constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra ele.

Conforme as informações iniciais, o suspeito teria uma extensa ficha criminal que incluem crimes como latrocínio, homicídio, porte ilegal de arma de fogo e roubos, além de também ser apontado como membro de uma organização criminosa que atua no Amapá.

Segundo os agentes, inicialmente "Buda" teria apresentado informações contraditórias. Momentos depois, ele contou que não era de Afuá e teria vindo do Amapá, onde havia sido condenado por homicídio em 2012. O homem ainda mencionou outras passagens por roubo. Uma pesquisa no sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) do estado vizinho confirmou o mandado de prisão pendente contra o suspeito.

Segundo as investigações sobre Buda, o suspeito estava em prisão domiciliar desde 2020. No entanto, a medida deveria ser cumprida no Amapá. O suspeito foi encaminhado para a delegacia, onde ocorreram os procedimentos cabíveis.