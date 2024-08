​Homem que tentou matar suposto desafeto na saída da festa é preso em Oeiras do Pará

Tobias Maia Nogueira, suspeito de tentativa de homicídio, foi preso na manhã desta quarta-feira (7), em Oeiras do Pará, no nordeste paraense. Segundo a Polícia Civil, contra ele havia um mandado de prisão preventiva em aberto.

Conforme a polícia, o crime ocorreu na madrugada do último dia 17 de junho, por volta das 5h30, quando Olavo Cardoso Pompeu, acompanhado de sua esposa, retornava de uma festa.

O casal foi surpreendido por Tobias, com quem Olavo teria um desafeto, segundo a polícia. Após uma breve discussão, Tobias teria atacado Olavo com um​a faca, ferindo-o no braço direito, próximo ao ombro. Após o ataque, Tobias fugiu e permaneceu foragido até a sua captura.

A prisão foi realizada pela equipe da Delegacia de Polícia de Oeiras do Pará. O mandado de prisão foi expedido com base na suspeita de homicídio tentado.

A Polícia Civil continua as investigações para esclarecer todos os detalhes acerca do crime. Tobias foi encaminhado ao Sistema Penitenciário, onde aguarda os desdobramentos judiciais.