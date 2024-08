Integrante de facção criminosa que atuava em Ananindeua é preso no Rio de Janeiro

Walleson Sousa da Silva, vulgo ‘Tróia’, suspeito de integrar uma facção criminosa e cometer o crime de extorsão a comerciantes em Ananindeua, no Pará, foi preso em uma ação policial realizada na manhã desta sexta-feira (16/08) no Rio de Janeiro. O suspeito estava escondido na comunidade Ladeira dos Tabajaras, na Zona Sul do Rio. Conforme as informações policiais, Tróia seria ‘conselheiro de missões’ do grupo criminoso que exigia valores referentes a uma ‘taxa de segurança’, no bairro do Maguari.

O cumprimento do mandado de prisão foi realizado pela Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia de Repressão a Facções Criminosas (DRFC), com o apoio da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE/RJ) do Rio de Janeiro e Subsecretaria de Inteligência da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (SSINTE). De acordo com as informações da polícia, quando os agentes chegaram à comunidade para realizar prisão do suspeito, foram recebidos a tiros. A situação assustou os moradores das proximidades. Apesar da troca de tiros, ninguém ficou ferido.

As investigações da PC apontam que o suspeito seria o “idealizador dos crimes” e dava as ordens a seus subordinados na organização criminosa para cobrar, mensalmente, dinheiro dos comerciantes em Ananindeua.