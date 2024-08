​Lancha assaltada no Pará: Passageiros usaram jaleco de médico para chamar atenção e pedir ajuda

Um vídeo, que começou a circular nas redes sociais na quarta-feira (21), mostra o momento em que os passageiros de uma lancha assaltada na segunda-feira (19), durante o trajeto Gurupá/Porto de Moz, no Pará, aguardam por ajuda após serem abandonados em uma ilha deserta próxima à cidade de Porto de Moz.

A gravação foi feita por meio do celular de um médico que estava entre os passageiros. No momento do assalto, ele havia acabado de sair do plantão e embarcou na lancha no meio do trajeto. Mesmo diante da ameaça dos criminosos, o médico conseguiu se jogar no chão e proteger o celular.

Enquanto o médico conseguiu preservar seu aparelho, outros passageiros não tiveram a mesma sorte. Sob a mira das armas, eles tiveram diversos pertences roubados, incluindo celulares, joias e mochilas. De acordo com in​formações da polícia, as buscas pelos assaltantes continuam.

O vídeo revela que os passageiros improvisaram um local para dormir, mas ficaram sem água e comida. Desesperados, eles usaram o jaleco do médico como ​bandeira para tentar atrair a atenção de um homem que passava de canoa pelo local. No entanto, o homem hesitou em se aproximar. Só depois de avistar uma criança entre as vítimas é que ele resolveu oferecer ajuda. Enquanto isso, o comandante da lancha saiu pelas trilhas e encontrou uma embarcação com a qual resgatou vários passageiros.

Nas imagens, uma mulher é vista implorando para o homem que passava de canoa. “Chega mais aqui perto, ninguém vai te mexer não”. Outros passageiros reforçam o pedido de ajuda: “Tem como vir mais aqui na beira, amigo, para a gente conversar?” e “Ninguém vai te roubar não. A gente quer ajuda. Socorro!”.

Um dos homens relatou: “Tem criança aqui. Estamos desde ontem sem almoçar e sem jantar. Socorre a gente, moço”. Outro passageiro lamenta a difícil noite enfrentada pelas vítimas. “Gente, a nossa noite não foi das melhores. Mais de vinte e duas pessoas ilhadas, onde esses assaltantes deixaram a gente. Estamos aqui. Agora, é pedir a Deus que alguém ajude a gente”.

A reportagem do Grupo Liberal segue acompanhando os desdobramentos do caso em questão. A Polícia Civil do Pará, responsável pela investigação, foi acionada para fornecer atualizações sobre o assalto, mas ainda não houve retorno.