Passageiros de lancha desaparecida são encontrados vivos em rio no oeste do Pará

Passageiros da “Expresso Fonseca”, lancha que estava desaparecida há quase 24 horas, foram encontrados vivos por um pescador na manhã desta terça-feira (20/8), em uma região do Rio Moju, que fica entre Porto de Moz e Gurupá, oeste do Pará. A embarcação tinha desaparecido na segunda (19/8), enquanto fazia a travessia entre os dois municípios. Uma das principais suspeitas das autoridades é de que a lancha, supostamente, poderia ter sido sequestrada no Rio Xingu por três pessoas que estavam no veículo aquático.

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o momento em que uma parte dos passageiros são resgatados. “Gente, o pessoal que estava desaparecido com a lancha está chegando aqui”, diz uma mulher ao fundo da gravação. Em outra parte da mesma filmagem é possível ver uma embarcação sendo conduzida por um homem e ocupada por cerca de sete mulheres que, ao que tudo indica, são as passageiras da Expresso Fonseca.

Apesar da confirmação da localização de passageiros, a polícia tenta confirmar se, de fato, as vítimas encontradas são todas as 20 pessoas que tinham sumido junto com a lancha. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.

Em nota, a Marinha do Brasil (MB) informou à redação integrada de O Liberal que tomou conhecimento sobre o suposto sequestro da lancha na tarde de segunda (19/8). “A Capitania dos Portos do Amapá (CPAP) tem apoiado as autoridades policiais, responsáveis pela investigação do caso, com todas as informações disponíveis sobre a embarcação que constam nos sistemas da Autoridade Marítima”, informou. Ainda conforme a MB, a embarcação "está inscrita e em situação regular junto à CPAP".

A Marinha coloca à disposição do cidadão os telefones do Disque Emergências Marítimas e Fluviais (185) e da CPAP (96) 99182-5046 para recebimento de denúncias e informações a respeito de qualquer situação que possa afetar a salvaguarda da vida humana no mar e vias navegáveis, a segurança da navegação, ou que represente risco de poluição ambiental.