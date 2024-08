polícia procura por lancha que sumiu com 26 pessoas no oeste do Pará

A Polícia Civil de Porto de Moz, oeste do Pará, está à procura de uma lancha que sumiu com 26 pessoas na segunda-feira (19/8). A embarcação, chamada de “Expresso Fonseca”, desapareceu enquanto fazia a travessia entre Gurupá e Porto de Moz. Uma das principais suspeitas das autoridades é de que a lancha, supostamente, poderia ter sido sequestrada no Rio Xingu por três pessoas que estavam no veículo aquático. Em nota, a PC, além confirmar a investigação do caso, informou à redação integrada de O Liberal que as equipes da delegacia de Porto de Moz "fazem buscas na região" para localizar a embarcação e os passageiros.

Uma universitária de 28 anos, que preferiu não ter o nome divulgado por questões de segurança, disse que a irmã, de 18 anos, está na embarcação. Segundo a acadêmica, a lancha saiu da hidroviária de Gurupá por volta das 10h de segunda (19/8), com previsão de chegada em Porto de Moz ainda no início da tarde do mesmo dia.

“A embarcação não costuma atrasar, sempre chega entre 12h e 12h30. Depois de duas horas da previsão da chegada, a polícia foi acionada e repassaram a possibilidade de sequestro. A minha irmã, que mora em Porto de Moz, passou o final de semana em Gurupá com o restante da família e depois pegou a lancha para voltar para a casa dela, só que até agora não tivemos mais contato", relatou.

Ainda conforme a estudante, entres os 26 passageiros estão três homens que, supostamente, podem ter ligação com o sumiço da lancha.

“Há relatos de que os passageiros foram rendidos perto da Vila Tapará (que fica em Porto de Moz) e que, próximo dessa região, a embarcação passou em um ponto de abastecimento e um dos suspeitos teria pedido 115 litros de gasolina. Alguns ribeirinhos disseram ter visto a lancha indo em direção a Santana (no Amapá)”, continuou.

A redação integrada de O Liberal procurou a Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR) para dar um posicionamento do caso e aguarda retorno.