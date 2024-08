Polícia colhe depoimento de passageiros da lancha desaparecida em rio no oeste do Pará

Os passageiros resgatados após o desaparecimento da lancha "Expresso Fonseca", que sumiu entre os municípios de Porto de Moz e Gurupá, no oeste do Pará, serão encaminhados para prestarem depoimento nesta terça-feira (20/08). Conforme a Polícia Militar, até o momento o caso é tratado como roubo da lancha, mas as investigações podem seguir para outra linha dependendo do relato das vítimas que estavam na embarcação e foram abandonadas pelos suspeitos em uma região do Rio Moju.

As vítimas foram encontradas por pescadores na manhã desta terça, em um trecho do rio que fica entre as duas cidades paraenses. A lancha teria sido levada por ao menos três suspeitos que seriam "piratas" e deixaram os passageiros para trás. Os responsáveis pelo resgate levaram as pessoas para o município de Gurupá. Durante a tarde, a polícia já estava a caminho do local para levar as vítimas para a delegacia, onde seriam colhidos os depoimentos. Ainda não há confirmação se todos os passageiros que estavam na lancha foram resgatados, ou se alguém teria sido levado pelos suspeitos. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), a Polícia Civil está atrás da lancha que pertence ao Amapá e também dos suspeitos, já identificados. Ainda segundo a Segup, os passageiros da lancha estão bem e os policiais civis de Porto de Moz se deslocaram para resgatá-los.

Desaparecimento da lancha

A lancha com cerca de 20 pessoas sumiu na segunda-feira (19/8). A embarcação, chamada de “Expresso Fonseca”, desapareceu enquanto fazia a travessia entre Gurupá e Porto de Moz. Uma das principais suspeitas das autoridades é de que a lancha, supostamente, poderia ter sido sequestrada no Rio Xingu por três pessoas que estavam em um veículo aquático. Um familiar de uma das passageiras da lancha, que não quis ser identificada, informou que a lancha saiu da hidroviária de Gurupá por volta das 10h de segunda (19/8), com previsão de chegada em Porto de Moz ainda no início da tarde do mesmo dia.