Lancha que desapareceu em rio no Pará é localizada pela PF no Amapá

A lancha “Expresso Fonseca”, que estava desaparecida após fazer o transporte de passageiros entre os municípios de Gurupá e Porto de Moz, no oeste do Pará, foi encontrada pela Polícia Federal na tarde desta terça-feira (20/08), em um rio próximo à comunidade do Anauerapucu, distrito do município de Santana, no estado do Amapá. As buscas continuam pelos suspeitos que estariam envolvidos no roubo da embarcação.

Toda a ação foi realizada pelo Grupo de Polícia Marítima da PF (GEPOM), com o apoio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) e da Companhia Fluvial. Ainda não há mais detalhes sobre como os agentes chegaram até o local onde a lancha estava. Porém, buscas continuam sendo realizadas para localizar os suspeitos do crime.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre a ação para a Polícia Federal, Civil e Militar, e aguarda o retorno.

Suspeitos deixaram os passageiros para trás

A embarcação desapareceu na última segunda (19/8), enquanto fazia a travessia entre os municípios no oeste paraense. Os passageiros da lancha foram encontrados por pescadores na manhã desta terça-feira (20), em um trecho do rio que fica entre Gurupá e Porto de Moz. A lancha teria sido levada por ao menos três suspeitos que seriam "piratas" e deixaram os passageiros para trás. Os responsáveis pelo resgate levaram as pessoas para o município de Gurupá. Durante a tarde, a polícia já estava a caminho do local para levar as vítimas para a delegacia, onde seriam colhidos os depoimentos.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), a lancha pertence ao Amapá. Os suspeitos do caso já foram identificados.