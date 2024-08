Corpo encontrado no Furo do Maguari pode ser de homem desaparecido após colisão entre balsas

O corpo de um homem foi encontrado na tarde desta quinta-feira (22) no Furo do Maguari, no distrito de Icoaraci, em Belém. As autoridades policiais acreditam que a vítima possa ser Rodrigo Eduardo Reis, 32 anos, desaparecido desde a madrugada de quarta-feira (21), após a colisão entre duas balsas na mesma localidade. Rodrigo trabalhava como segurança em uma das embarcações envolvidas no acidente. Sete pessoas foram resgatadas com vida ainda na quarta.

O corpo foi localizado por equipes do 1​º Grupamento Marítimo Fluvial (1º GMAF) do Corpo de Bombeiros. Em avançado estado de decomposição, a identificação da vítima ainda não foi possível, segundo a polícia. A mãe de Rodrigo esteve no local, mas, devido ao estado do corpo, não conseguiu confirmar a identidade do filho. Ela havia registrado o boletim de ocorrência informando o desaparecimento de Rodrigo.

Em nota, o Corpo de Bombeiros confirmou que “o corpo foi encontrado e encaminhado para a Polícia Científica”. O cadáver foi levado para o Instituto de Medicina e Odontologia Legal Renato Chaves (Imol), onde serão realizados exames cadavéricos para auxiliar na confirmação da identidade da vítima. A Polícia Civil continua investigando as circunstâncias do acidente.

Relembre o caso

Na madrugada de quarta-feira (21), as balsas colidiram enquanto navegavam pelo Furo do Maguari, em Icoaraci. Após o impacto, uma das embarcações afundou, enquanto a outra seguiu à deriva em direção a Mosqueiro. Naquela ocasião, sete pessoas foram resgatadas, enquanto Rodrigo Eduardo Reis desapareceu.