Duas balsas colidem em terminal e acidente deixa passageiros em pânico; vídeo

Uma colisão entre duas embarcações que fazem a ligação entre Salvador e Itaparica, ambas na Bahia, deixou passageiros em pânico no início da tarde desta segunda-feira (6). As duas balsas do sistema ferry boat bateram nas proximidades do Terminal de Bom Despacho, na Ilha de Itaparica. As informações são do Metrópoles.

Um vídeo feito por um dos passageiros mostra o momento da colisão, que aconteceu na chegada de uma das balsas ao local. A situação deixou os passageiros muito assustados. Algumas pessoas chegaram a gritar em desespero tentando avisar sobre a colisão.

Em nota enviada à imprensa local, a Internacional Travessias, responsável pela administração do sistema, afirmou não houve feridos e detalhou que o acidente foi resultado de um erro de aproximação na manobra.

"Não houve feridos. A ocorrência está sendo apurada para posterior divulgação", afirmou a Internacional.

