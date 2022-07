Icoaraci: carreta trava embarque em balsas para o Marajó nesta quinta-feira (14/07)

Uma carreta carregada com dois tratores interditou a rua Siqueira Mendes, no distrito de Icoaraci, em Belém, na manhã desta quinta-feira (14). O veículo de carga estava tentando embarcar na balsa que sai do porto da empresa de navegação Henvil. O destino da embarcação é o porto de Camará, no município de Salvaterra, região do Marajó. Tudo começou por volta de 4h. A balsa, com previsão de partida às 6h, teve um atraso de cerca de duas horas para a partida.

Devido ao peso da carreta, durante a manobra de entrada no porto, o veículo parou. A entrada de outros veículos ficou prejudicada. O repórter fotográfico Fernando Nobre, morador da área, relatou que o trânsito ficou parado na rua Siqueira Mendes. "Foi necessário quebrar o muro da empresa para fazer uma entrada alternativa de embarque para os demais veículos. Essa balsa. costuma sair às 6h e a previsão era de que talvez só às 8h poderia sair", comentou.

A Redação Integrada de O Liberal tenta contato com a empresa Henvil.

