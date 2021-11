Grave acidente entre duas balsas deixa um morto e outros passageiros feridos na Ilha do Marajó

Um grave acidente envolvendo duas balsas deixou uma pessoa morta e vários passageiros feridos no início da madrugada deste sábado (6), na Ilha do Marajó. A colisão ocorreu em Ponta Negra, na região de Muaná. O acidente envolveu a balsa São Domingos III, que fazia o trajeto Belém - Oeiras do Pará e a Norte Log.

Segundo informações do major Melo, coordenador de operações do Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 4 horas da manhã e duas pessoas ficaram gravemente feridas: uma delas veio a óbito e a segunda foi encaminhada para uma unidade hospitalar em Belém. Outros passageiros tiveram escoriações leves.

Imagens de dentro de uma das balsas mostram estilhaços de vidro (Reprodução/ Redes sociais)

Um navio saído de Portel foi responsável por transportar os casos mais graves até o porto Rei Salomão, na avenida Bernardo Sayão, em Belém. "Houve a colisão entre as duas embarcações e uma terceira foi responsável por encaminhar duas das vítimas para Belém. Uma delas morreu antes de chegar ao hospital e outra foi socorrida", detalhou o major.

Na capital paraense, a ocorrência foi atendida por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros. Os dois casos graves foram encaminhados ao hospital em uma ambulância do Samu. Nenhuma vítima foi identificada.

Segundo relatos de passageiros, um dos veículos colidiu com o outro e causou o acidente.

Impacto da colisão resultou em veículo parcialmente destruído (Reprodução/ Redes sociais)

Imagens divulgadas por passageiros indicam o enorme impacto da colisão. Uma delas mostra um veículo que estava embarcado em uma das balsas, parcialmente destruído. Outra foto registrou uma enorme de quantidade de estilhaços de vidro e partes da estrutura do teto cedida após o acidente, na área onde os passageiros armam as redes.

A reportagem entrou em contato com a Capitania dos Portos e aguarda retorno.