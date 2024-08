Sete pessoas são resgatadas após colisão entre balsas em Icoaraci; uma pessoa está desaparecida

Sete pessoas foram resgatadas após a colisão entre duas balsas que navegavam no Furo do Maguari, em Icoaraci, distrito de Belém, na madrugada desta quinta-feira (21/8). Até o momento, não se sabe ao certo como o acidente aconteceu. Um segurança de uma das balsas, identificado apenas como Rodrigo, está desaparecido. A Polícia Civil informa que, até o momento, o caso não foi registrado na Delegacia Fluvial ou na delegacia que atende a área.

Após o impacto, uma embarcação afundou e a outra está à deriva em direção a Mosqueiro. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso ao Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), que realiza buscas para localizar Rodrigo, e também para a Marinha do Brasil. Em nota, o CBMPA confirmou que "uma das balsas envolvidas no acidente naufragou" e que o Grupamento Marítimo Fluvial (GMAF) realiza buscas para localizar a pessoa desaparecida.

Inicialmente, as autoridades informaram à redação integrada de O Liberal de que, supostamente, uma balsa teria atingido a construção da nova ponte entre os distritos de Icoaraci e Outeiro. Procurada pela reportagem, a Secretaria de Infraestrutura e Logística (Seinfra), responsável pela obra, esclareceu em nota que "a balsa não atingiu a ponte e nem equipamentos da obra de construção da estrutura". Além disso, ainda conforme a Seinfra os serviços na área não foram afetados por conta do acidente entre as embarcações e "são realizados normalmente".