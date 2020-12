Colisão entre duas balsas destrói parte do terminal hidroviário de Barcarena

Uma balsa que navegava pelo rio Mucuruçá, no município de Barcarena, nordeste paraense, colidiu com outra balsa que estava estacionada no terminal hidroviário da cidade, na noite desta terça-feira (22). Com a batida, parte da estrutura do terminal ficou destruída e foi parar debaixo d'água. Ninguém ficou ferido.

De acordo com a prefeitura de Barcarena, após a colisão, a embarcação atingiu o flutuante e a passarela da estrutura do terminal, que ficaram parcialmente destruídas. Ainda não há previsão de quando a estrutura danificada será recuperada.

Por enquanto, o embarque e desembarque de passageiros será feito em flutuantes alternativos que ficam próximos da área do terminal. "A prefeitura está tomando providências cabíveis para resolver o problema o quanto antes, bem como responsabilizar os culpados pelo acidente", concluiu o órgão.