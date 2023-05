Mulher morre esmagada por ônibus na Pampulha, em Belo Horizonte

No começo da tarde desta terça-feira (23), uma mulher de 51 anos, ainda não identificada, morreu esmagada por um ônibus da Move na avenida Antônio Carlos, em frente a estação São Francisco, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. O veículo foi identificado como coletivo 10795, da linha 68 (Estação Vilarinho / Lagoinha). A perícia foi acionada ao local para para analisar o ocorrido.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima teria tentado atravessar a faixa de pedestres quando o sinal estava aberto para os veículos. O condutor do ônibus, por sua vez, não conseguiu frear a tempo e evitar que o acidente ocorresse.

VEJA MAIS

O Instituto Médico Legal (IML) de Belo Horizonte removeu o corpo da vítima do local. Imagens do circuito de segurança ajudarão a perícia a entender melhor o caso para seguirem nas investigações. Conforme a BHTrans, o ônibus se encontrava em situação regular, com permissão para circular até setembro de 2023.

Após o acidente, parte do trânsito foi intertidada para o trabalho dos agentes da polícia e do resgate. Tempos depois, o fluxo de veículos começou a ser normalizado. Horas antes do ocorrido, uma batida entre dois ônibus deixou 17 feridos na Avenida Dom Pedro I, na altura do Bairro Vila Clóris, na Região Norte de Belo Horizonte.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor web de Oliberal.com Felipe Saraiva)