Motociclista morre após colidir com carro e ser atropelado por micro-ônibus

Na manhã desta quarta-feira (17), um motociclista morreu após colidir com um carro, cair na pista e ser atropelado por um micro-ônibus na Avenida Maneca Marques, no Parque Dez, Zona Centro-Sul de Manaus (AM). Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) tiveram que interditar a via até que o corpo da vítima, que ainda não havia sido identificado, fosse retirado da avenida.

De acordo com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), após a batida, o homem teria caído na pista que fica ao lado do Mindu. O micro-ônibus, que não conseguiu desviar, acabou atingindo e matando o motociclista, que teve a cabeça esmagada pela roda do veículo.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora web de Oliberal.com Ádna Figueira)