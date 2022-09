Motorista morre ao colidir com micro-ônibus na PA-140, em Santo Antônio do Tauá

Um motorista morreu na tarde desta terça-feira (20) em um acidente de trânsito, na rodovia PA-140, em Santo Antônio do Tauá, nordeste paraense. O caso ocorreu próximo da cidade de Santa Izabel, na altura do quilômetro 18, no sentido da via com destino ao município de Vigia. De acordo com o 12º Batalhão da Polícia Militar (12º BPM), a tragédia foi registrada por volta de 13h. Não há relatos de feridos.

O carro em que o motorista estava, um Chevrolet Astra, de cor prata e placa KDZ-1602, colidiu de frente com um micro-ônibus de transporte de passageiros, segundo testemunhas. Chovia bastante no momento da colisão e não há informações sobre a dinâmica do acidente. Por conta da batida, o trânsito ficou muito lento na rodovia.

Condutores que passavam pelo local filmaram o ocorrido. A gravação foi compartilhada em grupos de troca de mensagens. É possível ver que o carro em que a vítima estava ficou totalmente destruído. O corpo do motorista estava preso às ferragens. No mesmo vídeo, tanto o carro de passeio quanto o micro-ônibus aparecem fora da pista, no meio do mato, o que indica que ambos os motoristas não conseguiram evitar a batida e perderam o controle dos veículos.

Por telefone, um agente do 12º Batalhão disse à reportagem que equipes do Corpo de Bombeiros retiraram o motorista de dentro do carro de passeio e constataram a morte dele. O corpo do homem foi analisado e removido pela Polícia Científica do Pará (PCP) de Castanhal e encaminhado para a sede do Instituto Médico Legal (IML).

No instituto, são feitos exames e testes, a partir de material coletado no local do acidente, que determinam a dinâmica da colisão, assim como a causa da morte da vítima. O laudo produzido pela PCP deverá compor o inquérito aberto pela Polícia Civil para investigar o caso e tomar as providências legais.