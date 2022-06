Ciclista morre ao ser atingido por ônibus; vítima ficou presa debaixo do veículo

​Um ciclista morreu em um acidente de trânsito envolvendo um ônibus e uma bicicleta, na tarde deste domingo (12), na rua Esperantista, no bairro do Bengui, em Belém. A Polícia Científica do Pará (PCP) foi acionada para analisar o local do acidente e remover o corpo da vítima, que está preso debaixo do veículo.

